Liminar Libera Funcionamento de Cancelas em Pedágios

Uma liminar do Tri­bunal de Justiça do Es­tado liberou o fun­cionamento de cancelas em pedágios das rodovias paulis­­tas. O item que havia sido re­tirado na semana passada, pa­ra o pagamento eletrônico, já voltou a ser instalado na re­gi­ão de Catanduva. Avisos fo­ram fixados nos letreiros digi­tais da rodovia Comendador Pedro Monteleone (SP-351) e Washington Luís (SP-310).

O pedido do retorno foi feito pela Associação Brasi­leira das Concessionárias de Rodovias (ABCR), que alegou que o perigo era ainda maior pa­ra aqueles que trabalham nas praças de pedágios, além de policiais e funcionários que realizam a manutenção do equipamento. Além disso, a Associação apontou que a lei era inconstitucional por “inva­dir o campo de atuação própria da administração pública”, in­formou.

Apesar do retorno das can­celas, limite de velocidade de 40 quilômetros por hora, deve ser seguido por aqueles que se aproximam das cabines com tag ativo. Aqueles que passam sem crédito ou sem a tag co­metem crime de evasão de pe­dágio, que resulta em infração de trânsito com multa de R$ 195,23, além de desconto de cinco pontos na Carteira Naci­onal de Habilitação.

Assunto já foi abordado em 2015

Um projeto do deputado es­tadual Edmir Chedid sugeria em 2015 a retirada das cance­las dos pedágios, mas foi re­jeitado pelo então governador Geraldo Alckmin. No início des­se mês o assunto voltou a pau­ta dos deputados que der­ru­baram o veto, apontando que sem as cancelas, haveria se­gurança e como consequên­cia evitaria acidentes nas es­tradas.

A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias discorda e explica que sem as cancelas, os motoristas tem uma tendência a dirigirem em alta velocidade, o que resulta em mais acidentes. Só no ano passado, 898 milhões de veí­culos passaram pelas praças de pedágio das rodovias pau­listas. Nos doze meses, foram contabilizados 824 acidentes, sendo que 51 deles ocorreram em pistas de pedágio auto­mático.

A ABCR também aponta que com a retirada do item, podem ser registrados aumen­tos nos casos de evasão aos pedágios. Até junho deste ano foram registradas 108 mil in­frações do tipo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local