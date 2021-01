Ligas da Medicina UNIFIPA Realizam Doações Para a Casa de Apoio à Criança

As Ligas Acadêmicas de Ortopedia e Medicina Esportiva (LAOME), de Cirurgia, Urgência e Trauma (LCUT) e o Centro Acadêmico ‘Emílio Ribas” (CAER) do curso de Medicina/FAMECA da UNIFIPA fizeram ação social com a finalidade de arrecadar apoio financeiro para realizar a ceia de ano novo das crianças assistidas pela Casa de Apoio à Criança de Catanduva no dia 30 de dezembro de 2020. Com o resultado da campanha, além da doação de brinquedos, a instituição realizou a ceia com alimentos adquiridos através da renda das doações.

A campanha surgiu após a LAOME e LCUT terem recebido premiação em dinheiro pela pontuação nas metas anuais de Ligas. Ambas tiveram a iniciativa de doar a quantia recebida para a instituição. “Com isso, surgiu essa ideia de arrecadar mais valores e, para isso, convidamos o Centro Acadêmico para participar”, explicou Cibele Ferro, aluna do 3º ano.

Cibele comenta que, ao todo, foram arrecadados R$ 2.780,00.

“Com o valor compramos os brinquedos para as crianças e mais a ceia de ano novo, com alimentos, bebidas e sobremesa. Nossa gratidão a todos os alunos e egressos que nos ajudaram nessa campanha”.

Após o evento, a instituição enviou carta de agradecimento em nome da presidente Thais Pereira. “Agradecemos as ligas LAOME, LCUT e CAER pela generosa doação de brinquedos e alimentos, o que garantiu que nossas crianças e/ou adolescentes vivenciassem a experiência de datas comemorativas mais próximas possíveis das realizadas em âmbito familiar”.

