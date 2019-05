Ligas da FAMECA Desenvolvem Campanha Para Alunos do ABC do Saber

Foi realizada, no dia 16 de maio, uma campanha em prol das atividades físicas e da alimentação saudável com 80 alunos do projeto ABC do Saber, da escola municipal Arnaldo Zancaner. Ela foi totalmente guiada e produzida pelas Ligas de Pediatria e Endocrinologia do curso de Medicina da UNIFIPA (a FAMECA).

Durante o ato, foi realizada uma gincana na qual as crianças responderam questões sobre hábitos saudáveis, além de medir a glicemia capilar dos alunos participantes. Ao final da brincadeira, foi oferecida uma salada de frutas como cardápio de alimentação saudável.

De acordo com depoimento da vice-presidente da Liga de Pediatria, Layra Rayanne Santos, o objetivo da campanha é incentivar as crianças, de forma lúdica, à prática de manter um cardápio saudável no dia a dia. “Foram realizadas medições de IMC (índice de massa corpórea) e níveis de glicemia para informar aos professores sobre a saúde das crianças”, disse a aluna.

Os alunos que marcaram presença e participaram do evento são os estudantes: Giovanna Valadares Diniz, Giovana Longhini, Camila Cressoni, Gabriela Cristina, Ana Laura Buzzini, Maria Isabel Braga, Laura Comarella, Ana Luísa Pagano , Beatriz Colovati, Sarah Gavião, Vitória Ambrisio, Rodrigo Nakamura, Emilly Kasikara, João Pedro Piantamar, Irael Santana, Marcela Prado, Bianca Huang, Gustavo Rocha e Leonardo Yamamoto.

