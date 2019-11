Liga do Bem está arrecadando produtos de higiene para o Lar São Paulo Apóstolo

A equipe de voluntários da Liga do Bem está promovendo o Natal Solidário em prol do Lar São Paulo Apóstolo. Estão sendo arrecadados produtos de higiene, tais como: papel higiênico, sabonete, creme dental, cotonetes e lâmina de barbear. Também serão feitas doações de Bíblias. A entrega será na semana do natal.

Para Kátia Ferraz, fundadora da entidade, é um privilégio receber acolhimento de outros voluntários.

“Há dois anos recebemos doações das voluntárias da Liga do Bem. É uma benção poder contar com a ajuda desse grupo. Ficamos realmente felizes em ser acolhidos por essa equipe, já que nossa entidade é muito carente e precisamos de doações como essas”, comentou.

De acordo com Rosana Delatore, o grupo realiza ações em prol do Lar desde o ano passado. “Fazemos ações solidárias desde Maio de 2018 quando sentimos no nosso coração o desejo por ajudarmos o próximo. O intuito da campanha é ajudar o Lar, fazendo um natal melhor para os assistidos que lá estão. Através da campanha levantar doações de produtos de higiene pessoal e também doação de bíblias para a evangelização dos mesmos. Sabemos que a missão ali é árdua e como nossos irmãos precisam de ajuda, tanto com bens materiais quanto com nossas orações, visitas. Fizemos esse o propósito com o Lar na última ação de 2019,” comentou.

O grupo Liga do Bem conta com o apoio de 10 voluntários, divididos em Ariranha e Tabapuã. As arrecadações podem ser feitas diretamente no Lar São Paulo Apóstolo, localizado na rua Carlos Trovati, nº 1310, Jardim das Palmeiras. Mais informações podem ser obtidas pelo número (17) 99626-8845.

Myllayne Lima

Da Reportagem Local