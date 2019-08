Liga De Neuropsiquiatria Da Fameca Realiza Palestra De Prevenção Ao Suicídio

A LNP – Liga de Neuropsiquiatria do curso de Medicina da UNIFIPA (conhecido como Fameca) realizou, na última terça-feira, dia 20 de agosto a palestra ‘Depressão e Suicídio na Infância – O que eu, clínico, preciso saber?’, que foi ministrada pela psiquiatra infantil Marina Toscano, no Anfiteatro Padre Albino. 170 pessoas participaram da atividade inaugural das ações de conscientização do Setembro Amarelo.

De acordo com a presidente da Liga, Laura Folquitto de Oliveira, o objetivo da palestra foi promover a conscientização de estudantes e profissionais clínicos da área da saúde acerca dos sinais e sintomas na infância e na adolescência. “Identificar transtornos depressivos de humor, também como a desmistificação da depressão na criança, é muito importante. Anteriormente, este tipo de doença era tratado como improvável ou rara”. Também estiveram presente na organização do evento a vice-presidente de neurologia, Bianca Braga, Fernanda Yae, vice-presidente de psiquiatria, João Paulo Cuginotti, secretário, Mariana Boque, tesoureira, e Caio Henrique Madeira, diretor científico. Todos são, também, membros da Liga de Neuropsiquiatria.

Outra atividade

Conforme já noticiado pelo O Regional, A LNP – Liga de Neuropsiquiatria realizou, durante o mês de maio, o V Curso de Cefaleia. A ação também teve como local escolhido o Anfiteatro Padre Albino.

A ação foi realizada em concordância com a comemoração do Dia Nacional de Combate à Cefaleia, que foi no dia 19 de maio, e tem como público principal os estudantes de medicina, residentes, neurologistas e profissionais da área da saúde. O objetivo do curso foi instruir sobre os tipos de cefaleia, os indivíduos mais acometidos, os principais sinais e sintomas para identificação correta e os tratamentos mais atualizados.

