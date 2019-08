Liga Da UNIFIPA Realiza Vacinação Contra Sarampo No Câmpus São Francisco

A LSC – Liga de Saúde Coletiva do curso de Enfermagem da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino realizou, nos dias 19 e 20 de agosto, em parceira com a Secretaria de Saúde de Catanduva, a devida atualização e vacinação contra sarampo nos alunos e funcionários da do câmpus São Francisco da instituição de ensino.

A ação foi realizada por meio de um posto de vacinação volante, tendo como participantes a professora Aline Fiori dos Santos Feltrin, e as alunas do curso Victória, Adriani, Letícia e Isabela. Atividade também foi devido ao fato de todo o Estado de São Paulo ter registrado aumento no número de casos da doença. “A prevenção do sarampo se dá através da vacina tríplice viral e é de extrema importância que toda a população esteja com as vacinas em dia. Casos graves da doença podem ocorrer principalmente em crianças, adultos maiores de 20 anos, imunodeprimidos e gestantes”, explicou a professora Aline Feltrin.

Atividade passada

Como já divulgado pelo O Regional, a LSC é ativa no apoio à cidade. A Liga foi responsável por ministrar a segunda oficina de Educação Permanente para ACS – Agentes Comunitários de Saúde de Catanduva. O encontro contou com agentes da Unidade de Saúde da Família Dr. Alcione Nasorri, que fica no Solo Sagrado, e aconteceu no mês de maio, das 14h00 às 17h00, no CETEC.

Esse ano, o tema foi: Instrumentos de classificação de risco familiar (Escala de Coelho e Savassi, Genograma e Ecomapa). A ação foi também coordenada pela professora Aline Fiori dos Santos Feltrin, contando com a ajuda e participação de alunas da graduação.

Da Reportagem Local