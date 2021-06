Liga Acadêmica de Enfermagem da UNIFIPA realiza Simpósio de Saúde Coletiva

A Liga Acadêmica de Saúde Coletiva do curso de Enfermagem da UNIFIPA Catanduva (Centro Universitário Padre Albino) realizou, no dia 10 de junho, às 19h00, o 1º Simpósio de Saúde Coletiva. O evento aconteceu de forma remota, através da plataforma Zoom e transmitido pelo YouTube, com o tema “O SUS em tempos de pandemia”, contando com palestra do Prof. Dr. Emerson Elias Merhy, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). ”A importância do Simpósio é contextualizar a importância do SUS, principalmente na pandemia, que evidenciou a necessidade de um sistema único de Saúde para todos os brasileiros, visto que maioria dos casos de COVID está sendo atendido e diagnosticado pelo SUS”, disse a Profa. Dra. Aline Fiori dos Santos Feltrin.

Ainda segundo a professora, a atividade é fundamental para os estudantes da UNIFIPA: “É muito importante para os alunos entrarem em contato com essa temática. Primeiro para entender melhor qual é o funcionamento do Sistema Único de Saúde, e para entender que, direta ou indiretamente, todos nós somos usuários do SUS. É importante que os estudantes aprendam sobre a valorização desse sistema.”

O Simpósio contou com a presença de 250 participantes e já contabiliza cerca de 1.200 visualizações no YouTube.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local