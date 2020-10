Lideranças Lançam Plataforma Que Reúne Candidaturas Com O Movimento Negro Em Todo País

Há menos de 30 dias para primeiro turno das Eleições 2020, foi lançada a plataforma http://votosantirracistas2020.com.br/. A ação é promovida por lideranças de organizações do movimento negro do país, cidadãos e cidadãs, defensores da democracia e dedicados à superação do racismo estrutural. A iniciativa apresenta candidaturas de pessoas negras com trajetória de trabalho e compromisso com movimentos, entidades, grupos e coletivos negros, periféricos, favelados, quilombolas e ribeirinhos, em diversas cidades brasileiras. Além de conectar as candidaturas à potenciais eleitores, a plataforma visa engajar apoios presenciais e à distância, possibilitando que os interessados contribuam na divulgação das ideias da candidata ou candidato, mobilizem familiares e amigos e possam contribuir financeiramente para campanhas.

A falta de representação negra nos parlamentos, denunciada há anos, ganhou notoriedade em agosto deste ano, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que definiu que o dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e o tempo disponível para candidatos em rádios e na TVs deve ser proporcional ao total de candidatos negros que o partido apresentar nas disputas eleitorais. A decisão, apesar de favorável, levanta outras questões do racismo estrutural, como, por exemplo, as candidaturas que não se comprometem com as pautas que discutem a questão racial e a autodeclaração de pessoas brancas como negras ou pardas. O compromisso político das candidaturas apresentadas estão expressas em 4 documentos que sintetizam as propostas do conjunto do movimento negro para o país: o Manifesto ‘Enquanto houver racismo não haverá Democracia’ , a Carta de Princípios e Agendas da Coalizão Negra Por Direitos , a Agenda Marielle Franco e o Programa da Convergência Negra . Para o professor Douglas Belchior, do movimento negro Uneafro Brasil, a ideia é qualificar o debate sobre representação negra nos espaços de poder. “Não basta ser negro para que a questão da representação esteja resolvida. Precisamos de representantes eleitos que tenham como prioridade a reivindicação histórica do movimento negro brasileiro. Tanto à direita quanto à esquerda, que dirigem todos os partidos, submetem candidaturas negras aos seus interesses. Estamos num ano especial, em que o debate sobre o racismo é tema nacional. E o oportunismo em relação a esta agenda é enorme e vem de todos os lados. O voto antirracista é o voto no movimento negro, ou não é! Por isso apresentamos candidaturas que expressam esse compromisso e representação coletiva.”

Ariane Pio

Da Reportagem Local