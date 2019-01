O licenciamento de veículos já pode ser realizado antecipadamente em 2019. O valor deste ano é de R$ 90,20. Quem optar por receber o documento em casa deve acrescentar no valor R$ 11, referente à taxa de entrega dos Correios. O serviço antecipado pode ser realizado até março.

O Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) informa que para poder fazer o licenciamento, o condutor deve quitar antes todos os débitos (IPVA, seguro obrigatório, multas e outros valores).

“Para pagar, basta informar o número do Renavam do veículo no banco, caixa eletrônico ou internet banking (se disponível o serviço). O motorista deve assegurar que o seu cadastro junto ao Detran está atualizado, para que a correspondência possa ser entregue corretamente. Todos os veículos podem aderir”, informa o órgão.

O licenciamento é obrigatório, independente do ano do veículo, e a falta dele pode gerar remoção ao pátio, multas e pontos na habilitação. A informação também é repassada via SMS e puch para os motoristas que são cadastrados no portal do Detran (www.detran.sp.gov.br) e que usam o aplicativo para smartphones e tablets estão sendo avisados do licenciamento antecipado via SMS e push. No estado de São Paulo existem cerca de 29,6 milhões de veículos registrados. Só na Capital são 8,7 milhões.

Quem preferir pagar o licenciamento na data normal deve respeitar o calendário anual que começará no dia 1º de abril e vai até dezembro, exceto para caminhões e tratores, cujos prazos vão de setembro a dezembro.