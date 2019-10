Levantamento Mostra Que Mais De 7 Mil Mudas De Árvores Foram Plantadas Em 2019

A Prefeitura de Catanduva realizou, durante os primeiros nove meses deste ano, o plantio de 7.666 mudas de árvores pela Cidade Feitiço. A ação reforça, de acordo com a nota oficial da assessoria de imprensa, o compromisso de preservação e recomposição da cobertura arbórea. O levantamento que apresenta tais dados foi realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“Só nas praças que integram o município, foi realizado o plantio de 70 novas árvores. O reflorestamento em Áreas de Preservação Permanente (APPs) chegou a 4.122 unidades. As doações de mudas em eventos também tiveram participação expressiva, com 3.474 mudas”, informa a nota oficial da prefeitura.

“É um número considerável de árvores, mas elas ainda não possuem porte arbóreo, já que isso leva entre 5 e 10 anos. Por conta disso, reforçamos a importância de se pensar hoje nos benefícios que poderemos receber nos próximos anos, não só para o meio ambiente, como também para cada um de nós”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente José Maurício Braga. No total, a cidade possui 24.500 árvores em praças, áreas verdes e ruas, sem contar 31 mil que já foram plantadas em APPs, somando, no total, 55.500 unidades, resultado que aumenta a cada ano (em parte, por conta das campanhas que estimulam o plantio).

“Dois são os bairros mais arborizados de Catanduva – Pachá e Jardim do Bosque. Por lá há o registro de uma árvore por residência ou lote. Em contrapartida, o Cidade Jardim é o menos arborizado. O plantio de árvores é realizado de forma gratuita em Catanduva. A solicitação pode ser feita pelo telefone (17) 3521-1671”, finaliza a informação.

Da Reportagem Local