“Levamos Demandas aos Órgãos de Fiscalização, Mas Não Conseguimos Avanços”, Diz Marta

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes comentou por meio de entrevista a VOX FM sobre Catanduva ter se mantido na fase Laranja do Plano São Paulo e as reivindicações dos setores que ainda permanecem fechados na cidade. “Levamos algumas demandas aos órgãos de fiscalização, ao Poder Judiciário, mas não conseguimos avanços”, afirmou a prefeita.

“Catanduva e região permaneceram na fase laranja. Felizmente não recuamos e isso nos levaria a estaca zero. Porém, nessa fase, a situação atual será mantida pelos próximos dias sem qualquer alteração. Por outro lado, lamento, infelizmente não avançarmos que era o nosso grande desejo”, disse Marta.

Ainda segundo a Chefe do Executivo, todos os segmentos tem sido ouvidos. “Recebo mensagens todos os dias. Pedidos nas redes sociais, tenho recebido representantes de vários segmentos. Não tem como não me solidarizar com os profissionais dos setores que ainda estão impedidos de trabalhar, afinal, já são quatro meses de quarentena”, complementou.

Diante do cenário e do decreto estadual, a prefeita volta a dizer que não há o que ser feito. “Estamos em meio a uma pandemia. Em muitas situações, o entendimento das autoridades de saúde não é o mesmo que o nosso. Além disso, o decreto estadual sempre prevalece frente aos atos municipais, sobretudo, a visão do judiciário. Além da difícil situação econômica, nossos hospitais passaram a receber pacientes de longe, de várias cidades da região de Rio Preto, os leitos estão cada vez mais disputados, com isso essa tem sido uma crise sem precedentes, em todos os aspectos, tanto na saúde quanto na economia, na área social, educacional, enfim. Precisamos de um esforço conjunto para que possamos avançar nas próximas semanas”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe

