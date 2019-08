LÉO Clube Catanduva Cidade Feitiço convoca pessoas Para Doação de Sangue

No sábado (17) “O LÉO Clube Catanduva Cidade Feitiço” realizará das 7h às 13h uma campanha de doação de sangue, no Hemonúcleo de Catanduva. A Campanha será realizada em prol da comunidade. O clube conta com apoio e solidariedade de toda a população para esta ação.

A encarregada administrativa do Hemonúcleo Marceli Mambelli diz:. “A doação é muito importante nesta época do ano, pois é uma época de frio e férias onde todos se esquecem de fazer suas doações”.

“O nosso Hemonúcleo supre os hospitais de Catanduva e região. Pedimos para as pessoas virem doar, estamos precisando de todos os tipos de sangue”, complementou Marceli. Quem pode realizar a doação, são homens e mulheres com idade a partir de 18 anos até 69 anos. Jovens com idade entre os 16 e 17 anos são aceitos na doação se acompanhados dos pais ou do responsável legal. Após os 60 anos, ambos os sexos, podem doar a cada seis meses (duas vezes por ano). O doador deve estar em boas condições de saúde (sem gripe, resfriado, diarréia ou alergias), sem feridas ou machucados pelo corpo ou na boca.

Os doadores devem pesar mais de 50 quilos e estarem alimentados (o doador não deve estar em jejum), mas as refeições feitas devem ser leves e não gordurosas nas últimas quatro horas que antecedem a doação. O doador também não deve ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação e não devem ter fumado nas duas horas que antecedem a doação. Aqueles que tenham feito exame de endoscopia há mais de seis meses também são bem-vindos nas doações.

Entre os impedimentos temporários para a doação estão os das pessoas resfriadas, mulheres grávidas, que estão amamentando. Aqueles que fizeram tatuagens nos últimos 12 meses também ficam impossibilitados de doarem. Em caso de situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis o indicado é aguardar 12 meses para realizar a doação de sangue.

Já entre os impedimentos definitivos estão os daqueles que contraíram hepatite após os 11 anos, ou Aids doenças associadas aos vírus HTLV e doença de chagas. Além de pessoas que usam drogas e pessoas com malária.

O Hemonúcleo fica na Rua 13 de Maio, nº 974, no centro de Catanduva. O horário de funcionamento é das 7 às 13 horas de quarta-feira a domingo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722.

Ariane Pio

Da Reportagem Local