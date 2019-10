‘Lendo o Mundo’ Chega Hoje a Catanduva Com Oficinas E Distribuição De Livros

O projeto ‘Lendo o Mundo’, uma iniciativa da FJ Produções, chega a sua segunda edição oferecendo oficinas para crianças de seis a oito anos de idade da rede pública de ensino. Em Catanduva haverá, hoje (29 de outubro), a distribuição dos livros ‘Uma Menina, Um Rio’ e ‘Dois Ursos Diferentes’, bem como oficinas de contação de história e ilustração.

“Formar novos leitores a partir de temas atuais e importantes para o desenvolvimento humano. Esse é o objetivo do projeto Lendo o Mundo. Esta segunda edição irá oferecer oficinas, no interior de São Paulo, em outubro e novembro, e fará o lançamento das obras na capital, dia 9 de novembro”, diz a nota oficial da assessoria de imprensa do evento.

No ano de 2017, a primeira edição distribuiu cinco mil obras e realizou atividades com 200 crianças nas cidades de Santos, Jundiaí e Cubatão. Desta vez, o público alvo será da região de Catanduva e Fernandópolis, no interior de São Paulo. Outros quatro mil exemplares, dos dois novos livros, inéditos, serão distribuídos nas cidades de Catanduva, Catiguá, Santo Antônio, Meridiano, Parisi, Fernandópolis, Magda, Novais, Tabapuã, Elisário e Valentim Gentil – incluindo audiolivros para portadores de deficiência visual.

Em comum, ambos os títulos buscam representar temas atuais e de interesse da sociedade, como a diversidade, a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente. Em ‘Uma Menina, Um Rio’, a importância dos rios nos diversos ambientes – selvagem, rural, pequenas e grandes cidades – é levantada pelos olhos da menina, que reflete a partir do transcorrer das águas e do próprio crescimento. “Numa leitura mais profunda relacionamos o ciclo de um rio com o ciclo da vida, onde a nascente representa o nascimento e no caminho, vemos os altos e baixos da existência humana”, conta Lúcio, o autor das obras.

Já em ‘Dois Ursos Diferentes’, a amizade entre um urso polar e um urso-pardo é mote para falar do respeito às diferenças. “O livro aborda também o aquecimento global, que tem obrigado os ursos polares a mudarem de hábitos alimentares e procurar comida no continente, onde ocasionalmente tem encontrado ursos-pardos. Estes encontros raros nunca tinham sido observados até poucos anos atrás, mas estão se tornando mais frequentes na medida em que as calotas polares derretem”, continua.

Nesse formato, com textos de Lúcio e ilustração de Pedro, eles já chegaram a cinco livros juntos. Os anteriores foram ‘Joãozinho Quero-Quero’, ‘Cadu e o Mundo que não era’ e ‘Urso Alfredo e o Mistério na Neve’, todos pela Pólen Livros.

“Falar de diversidade, diferenças, de meio-ambiente e de mudanças climáticas nos dias de hoje é mais do que adequado e oportuno, é necessário, é fundamental”, defende Pedro Menezes. Ao trabalhar a criança, a ideia é associar livros a momentos de lazer e entretenimento. “A literatura é fundamental para a formação de todos. E quanto mais cedo, melhor. O contato com o livro, com a narrativa, com a poesia, com as histórias, com a arte e com novas ideias é vital para as crianças”, completa Pedro.

Sinopses

dos livros

Uma Menina, um Rio: “A história de uma mulher, da sua infância, da sua velhice e da sua relação com um rio para falar de vida, natureza e meio ambiente. Uma viagem poética no tempo e no espaço com ilustrações e textos fluidos como o correr de um rio”.

Dois Ursos Diferentes: ‘O encontro de um urso polar com um urso pardo. O livro trata de forma lúdica, leve e divertida, questões relacionadas à diversidade e ao preconceito”.

Da Reportagem Local