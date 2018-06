“Leitura no Bosque” Movimenta Zoológico Municipal Neste Domingo

Hoje a criançada tem diversão garantida no Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner: é o projeto “Leitura no Bosque”, ministrado pelos alunos de Pedagogia da UNIFIPA. A atividade, marcada para as 14h, é uma parceria do Centro Universitário Padre Albino com as Secretarias de Cultura e de Meio Ambiente. Além de ser uma opção de lazer para a família, a ação é voltada ao Mês do Meio Ambiente.

Professores e estudantes promoverão atividades lúdicas e recreativas com a temática ambiental. As atividades reforçam a importância do Mês do Meio Ambiente e permitem aos estudantes interação com a comunidade local, em especial as crianças. A entrada é gratuita.

Dentre as brincadeiras, estão previstos o circuito interativo pelo Bosque. Para o período da tarde, a oficina reserva muitas surpresas e contará também com a presença do artista barretense Izael Barroso, do Mala acústica.

As atividades serão coordenadas pela equipe de docentes do curso de Pedagogia da Unifipa, com o apoio da coordenadora, professora Dra. Silene Fontana e com destaque para a disciplina de Processos Educativos não formais, ministrada pela Profª Jéssica, Musicalização, pela Profª Angélica Amêndola de Oliveira Silva, Brinquedoteca, coordenada pela Profª Maria Silva Azarite Salomão.

Da Reportagem Local