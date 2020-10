Leitor Estranha Água Jorrando De Unidade Da Saec E Autarquia Explica Motivo

Um leitor enviou um vídeo para jornal O Regional onde mostra a unidade de captação jorrando Água de uma das bombas, segundo ele por mais de meia hora. A estranheza se deve pelo fato da região estar passando por um período de seca.

Com isso, muitas cidades como São José do Rio Preto estão fazendo racionamento de agua, sem chuvas significativas a mais de 60 dias na região muitos mananciais e nascentes já secaram, por enquanto Catanduva está abastecendo a cidade, mas pede que o consumidor tenha o uso consciente da água.

O racionamento por aqui é feito no período noturno, das 22 horas às 6h do dia seguinte.

Já para o caso ocorrido na manhã de quinta-feira (15) em que o cano jorrava água mediante vídeo do leitor, procuramos a Saec para explicar e esclarecer a dúvida da população.

Em nota “A SAEC executa, neste momento, mais uma sequência de testes na Unidade de Captação Barro Preto (UC-5), que entrará em operação em breve. Um dos procedimentos operacionais consiste na limpeza das redes adutoras. Com isso, a água, imprópria para consumo, tem de ser esgotada”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local