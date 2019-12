Leilão Do Gado De Ariranha Arrecada Mais De R$ 58 Mil Para O HCC

Na última sexta-feira (13), os organizadores do 1º Leilão do Gado de Ariranha entregaram para o presidente da Diretoria Administrativa da Fundação Padre Albino, Dr. José Carlos Rodrigues Amarante, um cheque no valor de R$ 58.618,99. O evento foi realizado no dia 4 de Agosto, no Sítio Santa Amália, pelos voluntários João Antônio Miguel de Oliveira, José Aparecido Afonso e João Paulo Miguel de Oliveira. Todo o valor arrecadado no leilão foi revertido para o Hospital de Câncer de Catanduva.

“Sempre ajudamos a região e com o HCC atendendo 19 cidades, inclusive Ariranha, vimos a necessidade de colaborar com o hospital. O evento foi um sucesso, mesmo com mau tempo; a comunidade participou e abraçou a causa”, destacou João Antônio.

Dr. Amarante agradeceu a significativa doação e ressaltou a importância da ajuda. “O resultado foi muito positivo e o montante ajudará no tratamento dos nossos pacientes. Ficamos muito gratos pelo apoio dos amigos de Ariranha. É importante que as cidades da região que estamos atendendo abracem também essa causa”, ressaltou.

A gerente de captação de recursos, Angélica Rodrigues agradeceu o gesto dos voluntários. “O Hospital de Câncer de Catanduva agradece imensamente aos realizadores, patrocinadores e doadores que contribuíram com o evento. Nossos pacientes contam com este importante apoio para continuarem o tratamento contra o câncer”, finalizou.

O HCC oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal. No total, 84 pacientes foram atendidos sendo que 44 já concluíram o ciclo e outros 31 seguem a radioterapia diária na unidade, totalizando 2000 sessões do tratamento. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222/(17)3311-3365 e (17)99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local