Lei que Obriga Saec Proceder Regularização nas Redes de Água é Suspensa

A Lei Nº 6.024, de 24 de setembro de 2019, que obriga a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva a proceder a regularização das redes de água dentro dos padrões estabelecidos pela autarquia foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em ação movida pela administração de Catanduva.

Diante da decisão judicial, foi publicado ontem decreto municipal que suspende a eficácia da lei em definitivo.

A legislação foi proposta pelo presidente da Câmara de Catanduva, Luís Pereira, e determinava que a Saec ficasse obrigada em proceder a regularização dos ramais, começando em imóveis que estão com água cortada ou pela solicitação do proprietário do imóvel.

Ainda conforme a lei que deixa de ter validade, o consumidor seria responsável pelo pagamento dos custos para adequação de seu imóvel, entretanto, valores seriam divididos em 36 parcelas iguais, mensais e consecutivas, inseridas 30 dias após o término da regularização, nas contas de água e esgoto.

Para Pereira, quando elaborou o projeto, a proposta beneficiaria os consumidores. “Faz-se necessário o presente projeto, visto que amparará inúmeros consumidores que não possuem condições financeiras de arcar com a regularização de seu imóvel, e desta forma proposta alcançará estes consumidores que encontram-se até com o fornecimento de água cortada, por não possuírem condições para se regularizarem”, dizia o parlamentar.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook