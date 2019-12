Lei Que Extingue Prisão Disciplinar De PMs E Bombeiros É Sancionada Por Bolsonaro

O Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), sancionou uma lei que acaba com a pena de prisão disciplinar para policiais militares e bombeiros militares. A nova legislação, que foi aprovada pelo Senado no início deste mês, foi publicada na edição de ontem (27) do Diário Oficial da União. O texto altera regra estabelecida na época da Ditadura Militar, o decreto-lei 667, publicado em julho de 1969.

No texto, era determinado que as polícias militares devessem seguir o regulamento disciplinar do Exército, tendo a prisão disciplinar como forma de punição para casos de transgressão. Agora, tanto militares quanto membros dos corpos de bombeiros militares serão comandados por um Código de Ética e Disciplina, que ainda deve ser aprovado por meio de lei estadual ou federal. Os Estados brasileiros, bem como o Distrito Federal, terão um prazo de um ano para implementar a nova regra. O Código de Ética e Disciplina, conforme o texto sancionado, deve especificar e classificar as transgressões disciplinares de PMs e bombeiros, além de estabelecer sanções seguindo princípios como dignidade da pessoa humana, presunção de inocência e ampla defesa.

A ideia de Projeto de Lei foi apresentada há cinco anos, em 2014, pelo deputado federal Subtenente Gonzaga (PDT-MG), e pelo ex-deputado federal Jorginho Mello (atual Senador pelo PL-SC).

Militares

Essa decisão do presidente é mais um gesto à categoria dos militares. Também nesta semana, o presidente assinou um decreto que concede indulto natalino a policiais e agentes de segurança pública que cometeram crimes culposos (ou seja, quando não há a intenção de matar). Vale ressaltar que o indulto também é válido para militares que cometeram crimes culposos em operações de Garantia da Lei e da Ordem.

Da Reportagem Local