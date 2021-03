Legião Mirim se Une ao EMCAa Para Ações de Combate a Dengue

No último sábado, dia 06 de março, a Legião Mirim de Catanduva recebeu a Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti (EMCAa). Na oportunidade, a entidade reforçou a parceria e apoio à Campanha “Guerra contra o Mosquito”, que visa o engajamento da população e entidades civis nas ações de conscientização que estão sendo realizadas. O servidor Diego Palmieri, responsável pelas ações educativas da EMCAA, órgão ligado a Secretaria Municipal da Saúde, forneceu material temático do Ministério da Saúde e um vídeo de sensibilização que serão repassados de maneira virtual e postados nas redes sociais da instituição.

A Legião Mirim apoia esta iniciativa e pede a seus colaboradores e a população, que redobrem as atenções a locais que possam conter irregularidades. Além disso, a entidade também reforça que denúncias sobre terrenos, casas abandonadas e outras problemáticas sejam feitas ao telefone 3531-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local