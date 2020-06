Lean Nas Emergências Apresenta Resultados Positivos Em Processos

O projeto Lean nas Emergências vem apresentando indicadores positivos na resolutividade e rapidez dos processos internos, proporcionando benefícios aos pacientes do Pronto Socorro e para os colaboradores. Implantado no Hospital Padre Albino desde fevereiro deste ano só trouxe excelentes resultados.

Ao longo dos meses, algumas ferramentas têm sido implantadas para a concretização do projeto, como a Huddle, reunião mensal com equipe multidisciplinar para agilidade dos atendimentos que estão no Pronto Socorro (PS), ocorrendo duas vezes ao dia, às 09h e às 15h; Plano de Capacidade Plena, documento com ações para vários departamentos do hospital, prezando que o paciente tenha o destino final correto e com agilidade (Alta, Enfermaria ou Centro Cirúrgico); Fluxista, papel desempenhado pela colaboradora Liriam Leandra Pereira, que controla e monitora os tempos e as pendências de cada paciente no setor, fazendo com que o tempo de permanência desses pacientes seja o menor possível e que sejam atendidos com qualidade e segurança. “Os resultados vêm mostrando que o nosso tempo de boarding – tempo em que o paciente fica no corredor aguardando vaga para o setor de Enfermaria – vem diminuindo, juntamente com a nossa média de permanência e o tempo em que os nossos leitos ficam ociosos. Tudo isso é muito trabalho e comprometimento de todos os envolvidos”, ressaltaram a Analista da Qualidade dos hospitais da Fundação Padre Albino e líder do projeto, Bruna Andrade Coghi, e o coordenador médico do PS, Dr. Raphael de Oliveira Zuanazzi.

