Lar São Paulo Apóstolo Vai Realizar Primeiro Rodízio de Pizza em Prol dos Pacientes

No próximo dia 21, a Casa Terapêutica Lar São Paulo Apóstolo vai promover a primeira edição do Rodízio de Pizza em prol dos pacientes atendidos. O evento será às 20h, na sede do Lar São Paulo. Serão vendidas pizzas de calabresa, frango catupiry, presunto e muçarela, três queijos, bacon e doces. O valor da adesão é de R$25,00 para adultos e crianças de até 8 anos não pagam. Já as crianças de 8 à 12 anos pagam meia.

“A ideia é de uma vez por mês promover o rodízio de pizzas para angariar fundos para o Lar. Nós construímos uma cozinha com forno à lenha, com o propósito de confeccionar as pizzas realizar esse evento”, comentou Kátia Ferraz, Presidente do Lar.

O Lar têm enfrentado dificuldades financeiras e toda ajuda é bem-vinda. “Todos os meses nós acumulamos talões de energia e o que temos arrecadado não têm sido o suficiente para arcar com todos os compromissos, por isso pedimos encarecidamente o apoio da população. Nós temos seguido com o mesmo intuito de oferecer o tratamento gratuito aos dependentes químicos, sem aderir aos programas governamentais para que não haja um custo aos familiares, já que muitas vezes temos que oferecer ajuda aos pacientes e à família”, explicou.

A Presidente ainda ressaltou que a Casa Terapêutica está aceitando doações para os materiais que serão utilizados na confecção das pizzas. “Para quem quiser doar os ingredientes das pizzas nós estamos precisando do presunto, farinha, azeitona, tomate, muçarela, calabresa, enfim, os itens utilizados no preparo da pizza”, finalizou Kátia.

Fundada há 12 anos, o Lar São Paulo Apóstolo possui como pilar para a mudança de vida e sobriedade, a oração, o trabalho e a disciplina. Atualmente a entidade acolhe 25 pacientes e oferece tratamento terapêutico gratuito e voluntário para dependentes químicos e alcóolatras. A entidade não possui fins lucrativos e anualmente promove diversos eventos e atividades para angariar fundos. Para conhecer o trabalho ou realizar doações, basta entrar em contato através do telefone (17) 99626-8845. O Lar fica localizado na Rua Carlos Trovati, nº 1310 – Jardim das Palmeiras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local