Lar São Paulo Apóstolo Vai Promover ‘Pizza do Bem’ Para Angariar Fundos

Para continuar com os atendimentos aos pacientes dependentes químicos, o Lar São Paulo Apóstolo vai realizar nos dias 05 e 06 de Fevereiro a venda de pizzas.

Todo valor arrecadado será para manutenção da entidade e visa auxiliar a instituição a enfrentar a crise financeira provocada pela pandemia do Coronavírus.

Estão sendo vendidas pizzas dos seguintes sabores: portuguesa (muçarela, palmito, milho, ervilhas, ovo, cebola, azeitona e orégano); calabresa (muçarela, cebola, azeitona, tomate, orégano e calabresa); 2 queijos (muçarela, catupiry, tomate e orégano); frango com milho (frango, muçarela, milho, tomate, orégano); frango catupiry (frango, muçarela, catupiry, tomate e orégano). As pizzas estão sendo vendidas no valor de R$30,00 e a taxa de entrega é de R$5,00. Os interessados em adquirir os produtos e ajudar a entidade devem entrar em contato através do telefone (17)99626-8845 ou (17)99174-1518.

Sobre o Lar

O Lar São Paulo Apóstolo possui como pilar para a mudança de vida e sobriedade, a oração, o trabalho e a disciplina. Atualmente a entidade acolhe 25 pacientes e oferece tratamento terapêutico gratuito e voluntário para dependentes químicos e alcóolatras. A entidade não possui fins lucrativos e anualmente promove diversos eventos e atividades para angariar fundos. O Lar fica localizado na Rua Carlos Trovati, nº 1310 – Jardim das Palmeiras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local