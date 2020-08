Lar São Paulo Apóstolo Vai Promover Costela no Tacho Para Angariar Fundos

Para continuar com os atendimentos aos pacientes dependentes químicos, o Lar São Paulo Apóstolo vai promover no dia 13 de Setembro uma deliciosa Costela no Tacho. A ação é em alusão ao aniversário de 12 anos da entidade e visa auxiliar a instituição a enfrentar a crise financeira provocada pela pandemia do Coronavírus.

A costela vem acompanhada com arroz, mandioca, vinagrete e farofa. O valor da adesão para retirar o kit via drive thru é de R$50,00, já para entrega em domicílio é cobrada uma taxa de R$5,00. O local de retirada será na sede do Lar, localizado na Rua Carlos Trovati, nº 1310 – Jardim das Palmeiras. O kit poderá ser retirado das 11h30 às 14h30.

O Lar São Paulo Apóstolo possui como pilar para a mudança de vida e sobriedade, a oração, o trabalho e a disciplina. Atualmente a entidade acolhe 25 pacientes e oferece tratamento terapêutico gratuito e voluntário para dependentes químicos e alcóolatras. A entidade não possui fins lucrativos e anualmente promove diversos eventos e atividades para angariar fundos.

Para os interessados em adquirir a adesão, basta entrar em contato através do telefone (17)99626-8845 ou 99174-1518.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook