Lar São Paulo Apóstolo Está Arrecadando Bíblias Para Estudo Diário

A Comunidade Terapêutica Lar São Paulo Apóstolo está arrecadando Bíblia Sagrada Ave Maria para estudo diário dos pacientes atendidos pela entidade. De acordo com Kátia Ferraz, fundadora da associação, o item é essencial para o momento de estudo bíblico. “Nós usamos essa tradução da Ave Maria porque é bem prática para os pacientes e temos uma atividade espiritual diária com os atendidos”, destacou.

No total a entidade precisa de 25 bíblias para realizar os estudos. “Seria de grande valia para nós conseguirmos as bíblias porque esse é um momento muito especial para os pacientes. Então, seria muito bom ver cada um com sua bíblia para realizar os estudos. Precisamos de 25 porque é a quantidade de pessoas que atendemos. É um item que está fazendo bastante falta para nós”, explicou Kátia.

O Lar São Paulo Apóstolo existe há 12 anos e tem como base a missão de ser um aprisco para, através do amor e da misericórdia, acolher os filhos de Deus, o lar oferece tratamento terapêutico gratuito e voluntário para dependentes químicos e alcóolatras. Os pilares para a mudança de vida e sobriedade, conforme prega o lar, são a oração, o trabalho e a disciplina.

A entidade não possui fins lucrativos e depende exclusivamente de doações. O Lar fica localizado na Rua Carlos Trovati, nº 1310, Jardim das Palmeiras. Outras informações podem ser obtidas pelo número (17)99626-8845.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local