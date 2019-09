Lar São Paulo Apostolo Completa 11º Aniversário Com Evento

O Lar São Paulo Apóstolo realizará um evento no dia 15 de setembro comemorando seu 11º aniversário a partir das 11h, sendo realizado na própria sede do Lar, na Rua Carlos Trovati, 1310, Jd. das Palmeiras. O objetivo é arrecadar fundos para a instituição que oferece tratamento terapêutico gratuito e voluntário para dependentes químicos e alcóolatras.

No evento haverá costela no tacho, arroz branco e a grega, mandioca, saladas, farofa, creme de milho, as bebidas são adquiridas a parte. Além disso, haverá bingos, sorteios, leiloes e contará com show ao vivo da cantora catanduvense Duda Landim. Os ingressos estão sendo vendidos por R$30 reais. Segundo a diretora do Lar, Kátia Cristina Gomes, o lar atende 22 pacientes masculinos com várias atividades como trabalho artesanal, plantação e jardinagem, horta que eles mesmos consomem e vida religiosa.

Kátia acredita que a religião e a fé são chave fundamental para que dependente químico saia mais rápido e com firmeza do tratamento. Eles também têm acompanhamento de psicólogos e grupos de pastorais que ajudam a interligar com a relação com a família, pois muitos chegam lá com a estrutura familiar abalada.

A diretora explicou que o projeto nasceu quando seu filho se afundou nas drogas e ela vendo que não havia um local de cunho gratuito na época e que não tinha nenhuma base religiosa que estruturasse seu filho. Então depois de tudo passado e a vitória do filho vencendo as drogas Kátia sentiu que deveria ter um espaço onde pudesse não só tratar de forma material, mas também de forma espiritual. “Acredito que sem Deus não conseguimos nada, e não é diferente quando os drogados chegam aqui nessa situação de revolta, abandono, depressão, vícios, isso tudo tem que ser tratado com muita oração, pois está na alma” ressalta.

São esperadas que em torno de 250 a 300 pessoas compareçam à festa de 11ª aniversário do Lar São Paulo. Os interessados em adquirir o convite e outras informações podem ser obtidas pelo número (17) 99626-8845.

Ariane Pio

Da Reportagem Local