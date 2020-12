Lar Dos Velhinhos De Pindorama Precisa Urgente De Um Freezer Ou Doações

A Associação Beneficente De Pindorama, Lar dos Velhinhos está precisando urgente de um freezer para atender as necessidades da instituição, com isso já foi arrecadado até o momento R$ 1.500 e segundo a associação ainda falta R$ 1.099,90 para a compra do freezer que estão precisando.

Caso os interessados em ajudar doando qualquer valor para ajudar na vaquinha da compra podem depositar no Banco 104 Caixa Econômica Federal Agência 1215 Conta corrente 03000030-9 Associação Beneficente de Pindorama, CNPJ 51.843.969/0001-65.

O trabalho do Lar dos Velhinhos de Pindorama é em sistema de internato, tem acolhimento de idosos de longa permanência sendo assim, os profissionais e voluntários buscam proporcionar aos idosos a integração social e a valorização pessoal, visando ainda o bem estar físico emocional e espiritual, consolidando sua cidadania. Para quem tiver interesse de ajudar com produtos de higiene, alimentos, roupas, entre outros, ou até mesmo para doar um freezer pode ligar na Associação Beneficente 17 3572 1479.

Ariane Pio

Da Reportagem Local