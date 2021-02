Lar Bom Samaritano Realiza Campanha Para Arrecadação de Toalhas, Fronhas e Lençóis

Tem toalhas de banho, lençóis ou fronhas que não usa mais? A Associação Pão Nosso em parceria com o Lar Bom Samaritano está promovendo uma campanha para arrecadação dos itens. A ação visa auxiliar os moradores em situação de rua.

Os interessados em contribuir devem levar as doações na Rua São Leopoldo, 90 – em frente à paróquia Imaculada Conceição ou na sede do lar localizada na Rua Leonir Antônio Biela, 345 – Conjunto Euclides.

Os voluntários também realizam a busca das doações em domicílio, basta entrar em contato através do WhatsApp (17)99762-7321.

Sobre o Lar Bom Samaritano

O Lar Bom Samaritano é uma Comunidade Terapêutica de Acolhimento para até 50 homens adultos com problemas ocasionados pelo abuso ou dependência de álcool e outras drogas. A dependência química causa diversos fatores de riscos sociais, vínculos familiares rompidos ou fragilizados. O atendimento promovido visa cuidado, atenção, tratamento, proteção, promoção e reinserção social. A adesão e permanência do acolhido devem ser estritamente voluntárias. O ambiente tem características residenciais, de caráter transitório, propício à formação de vínculos, convivência entre os pares pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, o qual pode ser ampliado até o período máximo de 12 (doze) meses.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local