Lançamento Da Pedra Fundamental Da Capela Santa Edwiges Será Nesta Sexta

Na próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro, a paróquia Santa Teresinha irá realizar, a partir das 20h00, o lançamento da Pedra Fundamental da nova capela que será dedicada à Santa Edwiges. Nesta ação, que irá marcar a construção do templo, o bispo titular ou, na sua ausência, seu delegado, irá rogar as bênçãos de Deus sobre a área na qual será construída a Igreja.

Durante a celebração, o presidente, que representará a figura dos apóstolos, vai fincar no solo a primeira pedra da construção. O bispo Diocesano Dom Valdir Mamede irá presidir a cerimônia. “Na ocasião, Pe. Jorge, Administrador Paroquial da Paróquia Santa Teresinha, responsável pelo territó­rio no qual será construída a Capela, convida a todos para esse momento tão importante na vida de nossa Igreja. O reverendo agradece a generosidade de todos os doadores”, diz nota encaminhada à equipe do O Regional.

Padre Jorge ainda pontuou: “esse é o primeiro passo de tantos outros, mas contamos com a intercessão do Servo de Deus Pe. Albino, que tanto fez por nossa gente, pois encontrou em Catanduva e região corações abertos e generosos, que tornaram possível às futuras gerações contemplar esse legado de amor”.

Vale ressaltar que o local marcado é na Avenida Venâncio de Lima Pereira, número 366, no Conjunto Habitacional Theodoro Rosa Filho. “Trata-se de um momento muito esperado. Há mais de 20 anos a população do território cultiva esse sonho. Após tanta espera, graças à bondade de nosso Redentor e a generosidade do povo, o sonho se tornará realidade”, finaliza a informação.

