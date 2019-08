Lago Dos Ipês Receberá Soltura De Cinco Mil Peixes

Uma varredura irá ocorrer hoje, dia 24 de agosto, no Lago dos Ipês, que compõe a bacia do ribeirão São Domingos. A Prefeitura de Catanduva, junto a parceiros e voluntários, realizará a limpeza das águas no período da manhã, das 8h00 às 12h00, no cruzamento que fica localizado entre as ruas Nhandeara e Paulo de Faria.

De acordo com a Secretaria de Maio Ambiente e Agricultura, a atividade terá apoio de, pelo menos, cinco caiaques. Depois da retirada de possíveis resíduos que causam degradação ambiental, será feita a soltura de cinco mil alevinos (que são peixes recém-saídos do ovo). Esta ação faz parte dos preparativos para o 3º Pesque e Preserve, que está marcado para acontecer no próximo domingo, dia 1 de setembro, das 8h00 às 11h00. O projeto visa incentivar a pesca esportiva e a conscientização ambiental.

Para participar do Pesque e Preserve, o interessado deve fazer a inscrição utilizando formulário disponível no site www.catanduva.sp.gov.br. Vale ressaltar que as vagas são limitadas e menores de 15 anos podem participar, desde que acompanhados dos pais.

De acordo com a Comissão Organizadora, o competidor que fisgar o peixe mais pesado, independentemente do tamanho ou espécie, será declarado vencedor. Haverá premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocados, e sorteio de brindes no encerramento da atividade.

“Além da pesca, o Pesque e Preserve promove atividades para a população, com orientações, distribuição de mudas, atividades escoteiras, culturais e esportivas e demonstração de equipamentos de salvamento do Corpo de Bombeiros”, diz a nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

Da Reportagem Local