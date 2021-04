Lago dos Ipês Recebe Contêiner Amarelo Para descarte Correto de Lixo

A Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) divulgou no último sábado (24), a instalação de um novo contêiner no Lago dos Ipês. Para chamar atenção, o item com a cor amarela, tem como objetivo depositar lixo, inclusive aquele dos momentos de lazer.

Em busca de descarte correto de lixo, contêineres foram espalhados em diversos pontos da cidade neste ano. A decisão da autarquia, responsável também por terceirizar a coleta de resíduos no município, foi devido a grande dispensação de lixo orgânico nos postos de coleta de produtos recicláveis.

Ao todo, 30 novos equipamentos foram adesivados e colocados em pontos estratégicos. Um investimento, segundo a Saec de R$ 77 mil. A cidade já mantinha outros 13 contêineres em bairros.

Atualmente, a Saec paga em torno de R$ 5 milhões para a coleta de lixo orgânico e reciclado, num contrato com a Florestana Paisagismo que tem prazo para ser finalizado em junho deste ano.

Outra iniciativa para incentivar o descarte adequado é que em alguns Postos de Entrega Voluntária (PEV’s), os contêineres verdes, voltados ao material reciclável, tem no mesmo local um contêiner marrom, sendo destinado à coleta de resíduos domiciliares. Tudo isso para evitar o acúmulo desnecessário de materiais em volta de cada dispositivo. Cada contêiner comporta até 1,2 mil quilos de lixo.

O controle da coleta é feito de forma frequente, pela empresa que encaminha os materiais ao aterro sanitário. A autarquia orienta para que os moradores depositem o lixo, acondicionado em sacos plásticos, diretamente no contêiner e feche a tampa sempre depois de usar, evitando assim o surgimento de animais no entorno dos equipamentos.

Alguns pontos em que contêineres foram instalados: Lar São Vicente de Paulo, Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Cemitério Nossa Senhora de Fátima, Avenida Barão dos Cocais, avenida Santa Bárbara do Sul, Condomínio Esplanada, Conjunto Esportivo, Praça do Km 7, Mercado Municipal, Residencial Manoel Pires (Parque Glória), Avenida Pindamonhangaba (Bom Pastor), Rua Maranhão (Fatec), Cooperativa Recicla Catanduva, Bairro Rural Santa Helena, Praça do Jardim do Bosque (rua 12 de Outubro x rua Três de Maio), Condomínio Solar dos Girassóis (rua Francisco Galli, 122).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local