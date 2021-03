Lago dos Ipês Ganha Limpeza em Comemoração ao Dia Mundial da Água

Ontem (22) foi comemorado o Dia mundial da Água e desde fevereiro a Prefeitura de Catanduva está realizando várias ações de limpeza em torno do Parque Lago dos Ipês. Esta data foi criada com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.

No domingo (21), o Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa, marcou presença no Parque dos Ipês. O Prefeito verificou as condições do espaço, depois da limpeza completa que incluiu o lago. Toda vegetação que havia tomado o local foi removida pela Secretaria de Obras e Serviços e a Secretaria de Meio Ambiente reforçou a ação por meio da roçagem.

Os trabalhos no lago dos Ipês contaram com apoio de máquinas retiram o excesso de vegetação. O trabalho contou também com suporte de barco, devido à extensão. A ação teve início na semana retrasada e faz parte do cronograma da Secretaria em atender vários pontos da cidade. Na Lagoa do Pachá a limpeza já foi finalizada.

O que chamou atenção foi o fato de que o espaço do parque dos Ipês voltou a ser ocupado pelos munícipes para prática de atividade física, passeio com animais de estimação e até para pesca esportiva.

Muitos outros mutirões de limpeza estão sendo realizados ao longo da cidade como da Rua 7 de Setembro, há equipes na Avenida Olímpia e em outras áreas da cidade que atuam em prol de uma cidade mais limpa e melhor pra toda a população.

Ariane Pio

Da Reportagem Local