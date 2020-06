Laboratório Mahatma Gandhi Realiza Testagem Para Covid-19 No Novorizontino

OGrêmio Novorizontino recebeu o “sinal verde” da Prefeitura de Novo Horizonte para voltar aos treinos e, enquanto aguarda a liberação da Federação Paulista de Futebol e do Governo do Estado, já está tomando as providências, sendo um dos primeiros clubes a começar a testagem para a Covid-19.

O Laboratório de Análises Clínicas Mahatma Gandhi foi o escolhido para realizar os testes nos jogadores, comissão técnica e funcionários do Clube, cumprindo parte do protocolo de retorno aos treinamentos.

“Quando o Governo Estadual e a FPF liberarem o retorno às atividades, todos os clubes precisarão passar pelo teste. Essa antecipação que realizamos junto com o Laboratório Mahatma Gandhi nos antecipa para o próximo passo, que são os treinamentos individualizados para os atletas”, afirma Genilson Rocha Santos, Presidente do Grêmio Novorizontino.

O Laboratório de Análises Clínicas Mahatma Gandhi, com sede em Catanduva, no Hospital Mahatma Gandhi, conta com equipamentos de última geração para os mais diversos tipos de exames. Na testagem do coronavirus o laboratório segue os mais rígidos protocolos para atuação eficiente e rápida nesta pandemia.

“Todos os 70 testes realizados deram negativo para a Covid-19. Os exames apontaram que quatro atletas já tiveram o contato com o vírus, mas não tiveram sintomas e agora estão imunes à doença. Ou seja, não propagam e não a adquirem mais”, explicou o médico do Grêmio Novorizontino, Dr. Gustavo Rodrigues.

“O Novorizontino realizou os testes e mediante os resultados, comunica a todos, que não tem nenhum caso no seu elenco, não somente nos atletas, mas em nenhum funcionário, nem em membros da comissão técnica presentes no momento”, disse o presidente do Novorizontino, Genilson da Rocha Santos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

