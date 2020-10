Justiça Eleitoral Nega Registro de Candidatura de Wilson Paraná

A Justiça Eleitoral de Catanduva negou o registro de candidatura do vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná (PT). A decisão foi publicada ontem pelo juiz José Roberto Lopes Fernandes, da 40ª Zona Eleitoral.

Na sentença, Fernandes julga procedente também a representação elaborada pelo advogado e candidato a vereador Lucas Progiante que pedia a impugnação do registro de candidatura do atual parlamentar.

Wilson Paraná ainda pode recorrer da decisão do juiz eleitoral e o Partido dos Trabalhadores também pode indicar outro nome para vaga de candidato pela sigla. Paraná teve decisão desfavorável com base na condenação em 2ª instância em ação de improbidade administrativa sobre rachadinha (pegar para si parte dos salários dos assessores).

De acordo com o juiz, a negativa para o registro de candidatura é a inelegibilidade prevista em lei que já se impõe desde a condenação por órgão colegiado, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado. “E quanto à condenação por improbidade administrativa por órgão colegiado, afasta-se a necessidade do transito em julgado na medida em que uma coisa é a suspensão dos direitos políticos decorrentes de atos de improbidade administrativa cuja restrição se impõe apenas após o trânsito em julgado da condenação. Outra situação, porém, é a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “l”, da LC n. 64/90, com redação dada pela LC n. 135/2010 que diferentemente da suspensão de direitos políticos já se impõe desde a condenação por órgão judicial colegiado, afastando assim a necessidade do trânsito em julgado”, afirma.

“Ante o exposto, julgo procedente a impugnação à candidatura de Wilson Aparecido Anastácio ao cargo de Vereador e, de conseguinte, declaro-o inelegível ao reportado cargo, indeferindo o registro de sua candidatura, nos termos do artigo 1.º, alínea “l”, da Lei Complementar n.º 64/90, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 135/10 (“Lei da Ficha Limpa”); Faço constar, desde já, poderão os legitimados na forma da lei , por sua conta e risco, recorrerem da presente decisão, ou, desde logo, indicar substituto ao candidato considerado inapto, na forma do art. 13 da Lei 9504/97 e 72 da Resolução 23.609/19 No primeiro caso, enquanto estiverem na situação sub judice, poderão prosseguir em sua campanha e ter seus nomes mantidos nas urnas eletrônicas enquanto estiver sob essa condição (art. 51 da Resolução 23.609/19)”.

A reportagem entrou em contato com o vereador. Paraná afirmou que já contatou o advogado e irá recorrer da decisão. Entramos em contato também com o presidente do PT em Catanduva, Leandro Alves de Oliveira questionando a posição do partido quanto a decisão tomada pela Justiça. Mas até o fechamento da edição não tivemos retorno.

Karla Konda

Editora Chefe