Justiça Eleitoral Define Tempo de TV e Rádio aos Candidatos

A Justiça Eleitoral definiu o tempo dos programas de TV e Rádio dos Candidatos à prefeitura de Catanduva. O Horário Eleitoral Gratuito tem início no próximo dia 09 de outubro e terá duração de 10 minutos em cada edição.

Diferentemente da Eleição de 2016, candidatos a vereadores não terão direito à propaganda fixa, como os candidatos a prefeito, mas somente na forma de inserções distribuídas ao longo da programação.

Para as coligações da eleição majoritária o tempo ficou distribuído da seguinte forma: Catanduva Para Todos, de Padre Osvaldo (PSDB, PSL, PDT, PODEMOS, PL e DEM) terá 4 minutos de programa eleitoral.

A coligação União Para o Bem de Catanduva, de Beth Sahão (PT,PTB,PSB, PSD, Solidariedade e PROS) terá 3 minutos e 17 segundos.

A coligação Progresso Catanduva, de Ricardo Rebelato, (PP, Republicanos, MDB) terá 2 minutos e 17 segundos.

O Cidadania, de Roberto Cacciari terá 24 segundos.

Canais de rádio e televisão passarão a transmitir a propaganda eleitoral gratuita a partir do dia 9 de outubro até o dia 12 de novembro, de segunda-feira a sábado, em dois horários. No rádio, a propaganda irá ao ar das 7h às 7h10 e depois das 12h às 12h10; já na televisão, a transmissão ocorrerá das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

As emissoras também deverão reservar em sua programação diária 70 minutos, no primeiro turno, e 25 minutos, no segundo, para a veiculação de inserções de 30 e 60 segundos de propaganda eleitoral. Esse conteúdo deverá ir ao ar das 5h às 0h, na proporção de 60% para candidatos a prefeito e 40% para candidatos a vereador, para os quais a distribuição do tempo de propaganda é feita a critério do respectivo partido.

Apenas 10% do tempo disponível para a propaganda gratuita no rádio e na televisão são distribuídos igualitariamente entre os partidos políticos. Os 90% restantes são distribuídos proporcionalmente, conforme a representação das legendas na Câmara dos Deputados.

Os programas de propaganda eleitoral na TV deverão ter transmissão inclusiva, com audiodescrição, legenda oculta e janela de Libras. Os filmes deverão exibir os candidatos, podendo também mostrar texto, fotos, jingles ou clipes de música ou vinhetas, de maneira a informar o nome do candidato, seu partido e coligação, se for o caso, e o seu número. A aparição de apoiadores é permitida, desde que sempre em companhia do candidato e limitada a 25% da duração do programa. São proibidas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais.

Inserções

Para as inserções durante toda a programação das rádios e TV – Padre Osvaldo terá 16 minutos e 50 segundos, Beth Sahão terá 13 minutos e 49 segundos, Ricardo Rebelato terá 09 minutos e 37 segundos e Roberto Cacciari terá um minuto e 43 segundos.

As inserções para vereadores ficaram definidas da seguinte forma: Republicanos terá 2m39s, PP (3m17s), PDT (2m29s), PT (4m33s), Solidariedade (1m18s), PSL (4m24s), Cidadania (0m54s), PSB (2m48s), PSDB (2m34s) e o MDB (2m58s).

Karla Konda

Editora Chefe