Justiça Eleitoral Começa A Atender em Janeiro No Poupatempo

Os cartórios eleitorais do Estado de São Paulo e a Secretaria do Tribunal atenderão ao público das 12h às 17h, no mês de janeiro, conforme Portaria TRE-SP n°307/2019. Nos cartórios, o atendimento para os serviços de alistamento eleitoral, transferência, revisão, segunda via e regularização do título de eleitor deve ser agendado pelo site do TRE.

Nos postos do Poupatempo que contam com serviço eleitoral o horário de atendimento ao público permanece inalterado. Assim como o posto do Poupatempo de Catanduva que conta com este serviço.

O Poupatempo de Catanduva beneficia mais de 300 mil pessoas, grande parte residente nos municípios de Ariranha, Borborema, Cândido Rodrigues, Catiguá, Elisiário, Fernando Prestes, Itajobi, Itápolis, Marapoama, Novo Horizonte, Pindorama, Santa Adélia, Tabapuã, Urupês, incluindo Catanduva.

Os serviços municipais e virtuais, como a Nota Fiscal Paulista e B.O Eletrônico também estarão disponíveis, além do Banco do Povo Paulista. Uma unidade bancária no local facilita o cidadão no recolhimento das taxas geradas pelo posto, cuja capacidade de atendimentos pode chegar a 1,7 mil por dia.

SERVIÇO – Poupatempo de Catanduva, Avenida Comendador Antonio Stocco, 537 – Parque Joaquim Lopes. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Ariane Pio

Da Reportagem Local