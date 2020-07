Justiça Concede Liminares Para Barrar Dois Bailes Funk em Catanduva

A Justiça de Catanduva concedeu duas liminares para impedirem a realização de dois bailes funks organizados na cidade e agendados para os dias 4 e 11 julho. Os pedidos partiram do Ministério Público (MP) de Catanduva diante das determinações de quarentena, isolamento social e proibição de aglomeração de pessoas.

Para os dois eventos anunciados, caso os organizadores descumprissem as liminares, as multas foram fixadas em R$ 250 mil e R$ 50 mil respectivamente.

Além das ações na Justiça, uma força-tarefa, que conta com a participação do MP, da Guarda Civil Municipal e das Polícias Militar e Civil, foi criada para coibir atividades semelhantes e que infringem as normas sanitárias.

De acordo com informações da Prefeitura de Catanduva, a equipe barrou em dias semanas, preparativos para quatro festas clandestinas que seriam realizadas na cidade.

Ainda segundo a administração, as denúncias partiram da GCM e foram encaminhadas à Promotoria de Justiça, que formalizou os casos por meio de Ação Civil Pública. Os responsáveis pelas festas foram identificados em inquéritos instaurados pela Polícia Civil. O objetivo do MP com o procedimento foi obter decisão antecipada do Judiciário para que os eventos não fossem realizados, além de punições administrativas aos organizadores.

A apuração feita pela Polícia Civil apontou que os organizadores articulam os preparativos de forma semelhante, pela internet, via aplicativo de conversação. Durante as oitivas, eles foram alertados sobre as penalidades, caso insistissem com a ideia de realizar festividades abertas ao público na quarentena. Diante do desdobramento, nenhum dos eventos, alvos de denúncia, foi realizado.

Na noite de sexta-feira, a GCM interditou as vias de acesso ao loteamento Horizon. De acordo com a prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, a medida foi tomada depois de denúncia de que a praça do bairro seria usada para uma festa. “Aliás, a bagunça no local, som alto e depredação do bem público vem sendo alvo de reclamações. Agradecemos o apoio da Polícia Militar e pedimos a compreensão da população”.

Ainda na fase investigação, a GCM mantém atuação preventiva e passa a monitorar os locais apontados nas denúncias. O objetivo é garantir o cumprimento da legislação sanitária vigente. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook