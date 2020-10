Justiça Concede Liminar e Notifica Beth Sahão Sobre Uso de Carro de Som

O juiz José Roberto Lopes Fernandes, da 40ª Zona Eleitoral de Catanduva, concedeu liminar e notificou a candidata Beth Sahão do PT e sua coligação sobre suposto uso irregular de carro de som, como forma de propaganda eleitoral irregular.

A representação foi formulada pela coligação de Padre Osvaldo, candidato à prefeitura pelo PSDB.

No despacho, o juiz afirma: “Os vídeos e documentos juntados com a inicial da presente representação demonstram, em que pese às limitações iniciais do processo, a probabilidade do direito quanto a existência propaganda eleitoral irregular, consistente em utilização de trio elétrico sem que fosse para sonorização em comício ou carro ou ainda que não fosse, também a circulação de carro de som trafegando pelas ruas da cidade de Catanduva, isoladamente, sem que fosse em carreata, passeata ou durante reuniões e comícios, ambas situações proibidas pela Lei nº 9.504/97, em seu artigo 39, § 11 e pela Resolução nº 23.457/2015, art. 15 §§ 2º e 3º, de forma que, presentes os requisitos legais, concedo a liminar requerida”, afirmou.

Beth Sahão testou positivo para a Covid-19 e cumpre isolamento domiciliar nos últimos dias. Caso a campanha de Beth Sahão descumpra as determinações, uma multa de R$ 5 mil poderá ser aplicada a cada evento em que o carro de som, trio elétrico seja utilizado, da forma diferente do que determina a Resolução 23.610/2019. “§ 2º É vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 10). § 3º A utilização de carro de som ou minitrio como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, e desde que observado o limite de 80dB (oitenta decibéis) de nível de pressão sonora, medido a 7m (sete metros) de distância do veículo (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 11)”.

Karla Konda

Editora Chefe