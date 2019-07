Juros Do Cartão De Crédito E Cheque Especial Sobem Em Junho

De acordo com informações divulgadas pelo Banco Central na última sexta-feira (26/07), as taxas de juros médias cobradas pelas instituições financeiras no cartão de crédito rotativo e no cheque especial subiram em junho e ultrapassaram a barreira dos 300% ao ano.

No período entre maio e junho, o juro médio do cartão de crédito rotativo para pessoas físicas subiu de 299,8% ao ano para 300,1% ao ano. No primeiro semestre, o crescimento foi de 14,7 pontos percentuais, pois a taxa estava em 285,4% ao ano no fim de 2018. Já a taxa média do cheque especial, de acordo com a instituição, avançou de 320,9% em maio para 322,2% em junho de 2019. Nos seis primeiros meses deste ano, a alta foi de 9,6 pontos percentuais, pois somava 312,6% ao ano no fim de 2018.

O crédito rotativo do cartão de crédito pode ser acionado pela pessoa que não pode pagar o valor total da sua fatura no vencimento, mas não quer ficar inadimplente. Para usar o crédito rotativo, o consumidor paga qualquer valor entre o mínimo e total da fatura. O restante é automaticamente financiado e lançado no mês seguinte, com juros. Já o cheque especial é uma linha emergencial que permite ao correntista gastar certo limite definido pelo banco, mesmo que ele não tenha dinheiro na conta. A recomendação de especialistas é de que os clientes evitem essas linhas de crédito ou as utilizem por um período muito curto de tempo, pois as taxas de juros cobradas são extremamente elevadas.

A recomendação é que os clientes substituam essas modalidades por linhas mais baratas, como, por exemplo, o crédito consignado, em que as prestações do empréstimo são descontadas da folha de pagamento. “O crédito consignado é a opção ideal para quem teve um imprevisto e precisa de dinheiro. A aprovação pela instituição bancária é muito mais rápida nessa modalidade de empréstimo, e a taxa de juros sai muito mais em conta”, orienta um consultor financeiro.

André Santos

Da Reportagem Local