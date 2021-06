‘Junho Vermelho’ Alerta Para Doção de Sangue

OCriada em junho de 2015 e estendida pelo Ministério da Saúde para todo o país, a campanha Junho Vermelho tem como objetivo incentivar o espírito de solidariedade quanto à doação de sangue, conscientizando a população de que é um ato de amor ao próximo, atitude que salva vidas.

Junho já é considerado o período de maior escassez nos estoques de sangue por registrar uma diminuição no número de doadores no Brasil e um dos motivos da campanha ser realizada nesse mês. Além da proximidade das férias escolares que levam muitas famílias a viajar, há um aumento da incidência de infecções respiratórias, propiciado pela queda das temperaturas, levando as pessoas a se recolherem, deixando-as menos propensas a sair de casa.

A campanha, nesse ano de 2021, se faz ainda mais necessária, uma vez que o mundo, se vê acometido pela pandemia da COVID-19, que preconiza o isolamento social, dificultando ainda mais a doação de sangue espontânea. A consequência são os estoques de sangue em níveis ainda mais deficitários em todos os hemocentros do país e do estado.

Por esse motivo, a Hemonucleo de Catanduva busca o envolvimento de todos, visando não só a aumentar o número de doações em junho, como intensificar a cultura da doação de sangue para que o ato aconteça durante todo o ano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local