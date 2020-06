Junho Lilás Lembra Da Importância Do Teste Do Pezinho Em Recém Nascidos

Todo bebê deve fazer o Teste do Pezinho, entre o terceiro e o quinto dia após o nascimento, para diagnosticar logo algumas doenças genéticas raras que podem comprometer o seu desenvolvimento e causar sequelas irreversíveis ou até mesmo a morte.

Toda família tem o direito desse diagnóstico o quanto antes para que possa agir rápido.

Com apenas algumas gotinhas de sangue coletadas do calcanhar dos recém-nascidos é possível diagnosticar precocemente seis doenças congênitas ou hereditárias – fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme (hemoglobinopatias), fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita (HAC) e deficiência de biotinidase. Algumas delas podem até mesmo levar a óbito ou retardo mental grave, caso não seja iniciado o tratamento nos primeiros 15 dias de vida.

A APAE DE SÃO PAULO e a UNISERT comemoram, em 06 de junho, o Dia Nacional do Teste do Pezinho com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de se realizar a triagem neonatal. O Teste do Pezinho é um exame obrigatório, realizado em todos os recém-nascidos. A coleta para o exame deve acontecer, preferencialmente, entre o 3º e 5º dia de vida do bebê e é feito em maternidades e unidades de saúde de todo o país. Se o resultado estiver alterado, a família e o ponto de coleta são contatados pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal e o bebê é reconvocado para fazer novos exames que podem confirmar ou excluir a doença para a qual a triagem foi alterada. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto importante?

Já o Teste do Pezinho Ampliado é bem mais completo que o teste básico realizado pelo SUS. A partir da análise das gotinhas de sangue coletadas do calcanhar do recém-nascido, ele detecta uma lista muito maior de doenças raras além das sete obrigatórias. A relação ampliada pode chegar a mais de 50 a partir daquela mesma furadinha no pezinho do bebê e é oferecida em alguns laboratórios particulares com o custo médio de 300 a 750 reais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

