Junho Laranja Alerta Para a Importância do Diagnóstico Precoce Das Leucemias

Levantamento do Instituto Nacional do Câncer, que apontam para uma tendência preocupante: 10 mil casos novos de leucemia devem ser registrados no País até 2022, com maior incidência no público masculino – estima-se que surjam 5.920 casos em homens e outros 4.890 em mulheres. Mais de sete mil pessoas perderam a vida para as Leucemias em 2020 no Brasil.

Hoje, existem quatro tipos de leucemia: a Leucemia mieloide aguda, a Leucemia mieloide crônica a Leucemia linfoblástica aguda e a Leucemia linfocítica crônica. Especialista detalha ainda que a doença tem origem ainda desconhecida, mas sabemos que é provocada a partir de uma mutação genética que acomete a célula sanguínea localizada na medula do paciente. É quando esta célula se transforma em uma célula cancerígena, que passa a se multiplicar muito rapidamente destruindo e ocupando o lugar das células saudáveis.

Além disso mesmo sem causas específicas comprovadas, é possível ranquear alguns fatores de maior exposição às leucemias. Segundo especialistas os mais recentes estudos clínicos destacam a radiação ionizante (provenientes de radioterapia), quimioterapia e o benzeno (encontrado na gasolina e largamente usado na indústria química) como fatores ambientais associados à leucemia aguda. Por isso, o diagnostico o quanto antes deve ser feito.

Ariane Pio

Da Reportagem Local