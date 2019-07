Julhoverde: Prevenção Do Câncer De Cabeça E Pescoço

Comemora-se o Dia Mundial de Conscientização e Enfrentamento ao Câncer de Cabeça e Pescoço no dia de hoje (27). Por isso, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP) promove o #JulhoVerde, campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, com o objetivo de conscientizar e alertar a população sobre os sintomas da doença e a importância da detecção precoce.

Os tumores de cabeça e pescoço são uma denominação genérica do câncer que se localiza em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe (onde é formada a voz), esôfago, tireoide e seios paranasais. Um levantamento do Instituto Nacional de Câncer (Inca) aponta que o câncer de boca, laringe e demais sítios é hoje o segundo mais frequente entre os homens, atrás somente do câncer de próstata. Nas mulheres, prepondera o câncer da tireoide, sendo o quinto mais comum entre elas.

Tradicionalmente, os principais agentes relacionados a este tipo de câncer são tabagismo e ingestão de bebidas alcoólicas, que correspondem pela maior parte dos novos casos do câncer de cabeça e pescoço diagnosticados no Brasil. Porém, a infecção pelo papilomavírus (HPV) tem contribuído, nos últimos anos, com o aumento na incidência desta doença, segundo a SBCCP. São cerca de 41 mil novos casos anualmente, de acordo com estimativas do Inca. Em geral, a idade média ao diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço é entre 60 e 65 anos. Porém, é cada vez mais frequente o diagnóstico em indivíduos jovens (menores que 45 anos) com tumores originados pelo HPV.

A transmissão deste vírus se dá principalmente pela via sexual. No caso dos tumores de cabeça e pescoço, através do sexo oral. A melhor maneira de se prevenir é pela utilização de preservativo durante relação, embora tenha sido inicialmente direcionada para prevenção do câncer de colo de útero, por prevenir a infecção pelo HPV, a vacina também tem um potencial de prevenir contra câncer de cabeça e pescoço”, informa. No Brasil, a vacina está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos.

O diagnóstico precoce e o rápido início do tratamento são fundamentais para a cura do câncer de cabeça e pescoço. O diagnóstico tardio, que ocorre em 60% dos casos, deixa sequelas no paciente. Para realizar o diagnóstico, inicialmente é feito um exame para detecção da lesão através da inspeção da cavidade oral. O tipo do tratamento e as chances de cura dependem do estágio em que a doença se encontra.

Ariane Pio

Da Reportagem Local