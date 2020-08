Juizado Especial Cível Marca Audiência Virtual Entre Macchione e Davoli

A Vara do Juizado Especial Cível marcou audiência virtual de conciliação entre Afonso Macchione Neto e Amarildo Davoli em ação movida pelo ex-prefeito de danos morais contra o vereador por discurso feito na Tribuna do Legislativo.

O agendamento foi feito pela juíza Adriane Bandeira Pereira em decisão datada do dia 24 de agosto.

A audiência foi marcada para o dia 14 de outubro deste ano, às 11h30. “Considerando as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns, em virtude da pandemia do Covid-19, impossibilitando a realização da audiência de conciliação de modo presencial e tendo em vista a necessidade de oferecer prestação jurisdicional ininterrupta, aliada à imprescindibilidade das conciliações como ferramenta na solução de conflitos e pacificação social, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Comunicado nº 284/2020, possibilitando a realização de audiências virtuais, em conformidade com o art. 23 da Lei 9099/95, com a redação dada pela Lei 13994/2020. Nesse sentido, fica designada audiência virtual para o dia e horário: 14/10/2020 às 11:30h. Para tanto, através dos endereços eletrônicos (e-mail), fornecidos pelo autor, ou outro a ser fornecido em até 03 dias da audiência, as partes receberão o “link de acesso à reunião”. No dia e horário agendados, todas as partes deverão ingressar na audiência virtual pelo link encaminhado ao e-mail, com vídeo e áudio habilitados (computador ou smartphone), munidos de documento de identificação pessoal com foto. Deixando o requerido de comparecer à audiência virtual no dia e horário designados, será considerado REVEL, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial”, informa a juíza

Caso Macchione não compareça à audiência, o processo será extinto. “Informações sobre as audiências virtuais poderão ser obtidas através do manual de participação em audiências virtuais disponível em:http://www.tjsp.jus.br/CapacitacaoSistemas/CapacitacaoSistemas/ComoFazer – Audiência Virtual – Participar de uma Audiência Virtual.

Em caso de manifestação do requerido, este deverá encaminhá-la através do e-mail: catanduvajec@tjsp,jus.br, devendo constar no assunto o número do processo, caso não tenha advogado constituído/nomeado”.

Karla Konda

Editora Chefe