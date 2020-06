Juíza da 3ª Vara Cível de Catanduva é Promovida a Desembargadora do TJ

A juíza da 3ª Vara Cível de Catanduva, Lígia Donati Cajon, foi promovida ao cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O Ato do TJ, assinado pelo presidente Geraldo Francisco Pinheiro Franco, foi publicado no dia 18 de junho, quinta-feira, mesmo dia em que foi realizada a solenidade de posse, de forma on-line. “Essa Corte recebe de braços abertos, cinco novos magistrados que ornamentarão com seus predicados de conhecimento e serenidade e compromisso com as causas da Justiça, esta colenda Corte. Sejam muito bem vindos”, disse o presidente do TJ.

Ligia Donati Cajon é bacharel pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, turma de 1982. Em seu pronunciamento, agradeceu familiares, colegas de trabalho. “Neste momento só duas palavras me veem a mente: gratidão e alegria. Gratidão a Deus por ter me permitido que nessa existência eu trilhasse o honroso caminho da Justiça. Gratidão a minha família por ter me dado suporte e amparo durante toda essa jornada. Aos meus amigos que foram gentis em tolerar os desabafos e a todos os funcionários que trabalharam comigo. Alegria por ter conseguido finalmente chegar a esse honroso cargo depois de 31 anos de magistratura, alegria por ter conseguido cumprindo o meu dever”, disse na solenidade.

A juíza foi a responsável por diversas sentenças em 1ª instância relacionadas à política catanduvense. Foi decisão dela, a condenação do ex-prefeito Geraldo Vinholi por pintar prédios públicos em cores de campanha; Foi também por meio de sentença proferida pela juíza que a construção dos prédios da CDHU, do Alto da Boa Vista, foi paralisada.

Sentença da 3ª Vara Cível, Afonso Macchione Neto foi condenado a perda do cargo, suspensão dos direitos políticos por oito anos e pagamento de R$ 85 mil em multa em ação sobre carnavais de rua.

A mesma sentença também foi dada a Geraldo Vinholi em processo com o mesmo tema.

Karla Konda

Editora Chefe

Compartilhe isso: Twitter

Facebook