Jovem Escritora Lança Livro Sobre Romance Envolvendo Transtornos Psicológicos

A jovem escritora de Catanduva, Pamela do Vale Dalarmelina de 28 anos, lançou nesta semana através de uma live seu primeiro romance dramático. O nome do livro é Alvorecer que retrata o mundo dos jovens, suas dificuldades e vida.

Pamela conta que o livro também trata de transtornos psicológicos e vícios como o álcool, enlaçados em um romance íntimo e irresistível. “Me inspirei nas inúmeras pessoas que passaram pela minha vida e suas vivencias, além das minhas próprias e em romances contemporâneos de autores que admiro”.

O projeto é apoiado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc n° 14.017/2020 – Projeto aprovado n° 040/2020 em Catanduva.

Biografia da autora: Nascida em Santos e criada no interior de São Paulo, sempre fui apaixonada por artes e pelo mundo da escrita. Comecei a escrever muito nova, com apenas onze anos, e desde então venho me aprofundando cada vez mais no mundo da ficção.

Sinopse do livro:

Os últimos sete anos têm sido difíceis para Otto, um rapaz de 25 anos, que vem lutando contra seus problemas com alcoolismo e buscando a todo custo seguir sua vida sem olhar para trás, para o passado, onde deixou sua melhor amiga.

Emma, uma jovem escritora de 24 anos, por outro lado, vive um dia de cada vez tentando manter a mente sã depois de perder duas pessoas muito próximas a ela sete anos antes: sua mãe e seu melhor amigo.

O caminho desses dois se cruza – novamente – quando Emma é convidada para passar três semanas e meia em uma casa de praia na Baía dos Cristais, onde toda a família de seu namorado irá se reunir para celebrar um casamento. Lá, Emma e Otto se reencontram e são forçados a viver sob o mesmo teto, desenterrar as lembranças de sua amizade (e do que sentiam um pelo outro) e lidar com a mágoa e a dor do reencontro.

Uma história sobre amor, amizade, luto e as dificuldades de lidar com a perda e traumas do passado e, ainda assim, se permitir ser feliz novamente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local