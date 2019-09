Jovem É Preso Por Tráfico De Drogas No Esplanada

Na noite de domingo, (22) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva prendeu um jovem de 26 anos por tráfico de drogas, no Residencial Esplanada. A equipe fazia patrulhamento pelas imediações, quando percebeu atitude suspeita envolvendo o rapaz, perto do portão de acesso ao estacionamento de veículos dos predinhos.

Segundo os guardas visualizaram uma espécie de negociação. De acordo com o boletim de ocorrência, um carro estava parado com motorista ao volante e o investigado estava do lado de fora. Eles conversavam e trocavam algo entre si.

Com a proximidade da viatura, o condutor arrancou em alta velocidade com o veículo. O suspeito que estava a pé soltou um saco plástico e tentou fugir, mas acabou contido e abordado perto de um dos blocos de apartamentos.

Na revista pessoal, com ele foram encontrados R$ 40 reais e um celular. Ao verificar o saco plástico foram localizados 24 pinos de crack e 18 pinos de cocaína.

Durante a abordagem, o telefone do jovem tocou. Ao atender a ligação, o informante alertava sobre a chegada de outra viatura da GCM ao bairro. Ao ser questionado, o indicado alegou que estava no local para adquirir entorpecente.

A ocorrência foi apresentada ao Plantão Policial e o envolvido acabou preso, encaminhado à cadeia do município, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local