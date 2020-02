Jovem É Detido Por Tráfico De Drogas No Jardim São Domingos

Na noite de quarta-feira, dia 19, a GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva conseguiu deter um jovem de 19 anos por tráfico de drogas. Segundo informações da GCM, ele foi pego em flagrante, no momento em que supostamente negociava entrega de drogas em via pública no Jardim São Domingos.

A ocorrência foi registrada, no cruzamento da Avenida Monsenhor Albino com a Rua São Lourenço.

A equipe fazia patrulhamento pelo bairro, quando se deparou com o suspeito entregando algo a um motociclista, que fugiu com a aproximação da viatura. O rapaz que estava a pé tentou correr, mas foi alcançado. No meio do caminho, ele foi visto jogando um saquinho.

Na abordagem do jovem foram encontrados R$ 115. Além disso, os guardas fizeram uma varredura nas proximidades e localizaram o saquinho que ele havia dispensado com 21 pinos contendo cocaína.

O caso foi apresentado no Plantão Policial, onde o suspeito teve a prisão decretada por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local