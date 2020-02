Jovem é Detido com droga escondido em escola

A Guarda Civil Municipal – GCM deteve um jovem, de 18 anos, por tráfico de drogas. O caso foi registrado no bairro Gabriel Hernandez, na madrugada da quarta-feira, 05 de Fevereiro. Com ele foram apreendidas 41 porções de maconha e cerca de R$ 1 mil em dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi pego atrás da cortina de uma das salas de uma escola infantil municipal. Ele pulou o muro e entrou na escolinha durante a tentativa de fuga. A atitude foi tomada quando ele percebeu a aproximação da guarda, que fazia patrulhamento no bairro.

Diante da entrada do jovem na escola, uma funcionária que estava no local abriu o portão para os guardas. Em averiguação, a equipe localizou o rapaz com o entorpecente e o dinheiro. O caso foi apresentado ao Plantão Policial e o jovem recolhido à cadeia do município, onde permanece à disposição da Justiça.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local