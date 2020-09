Jovem de 21 Anos Morre, órgãos São Doados e Nove Vidas Podem Ser Salvas

O Hospital Unimed São Domingos (HUSD) realizou na noite de segunda-feira, dia 14, mais uma captação de órgãos na unidade. O procedimento, que teve duração de quase seis horas, mobilizou equipes de Marília (HC), Ribeirão Preto (Lefort), São Paulo (Incor e HC) e São José do Rio Preto (Hospital de Base). As equipes do Incor e HC fretaram avião para o transporte.

Foram doados coração, pulmão, rins, pâncreas, fígado e córneas, que podem salvar até nove vidas, além dos ossos. O jovem Vinicius Baccarin, de 21 anos, estava internado desde o dia 12 de setembro, após sofrer um acidente de carro próximo ao município de Pirangi. Ele era de Jaboticabal.

“Ele teve politraumatismo e não resistiu aos ferimentos. A morte encefálica foi confirmada no domingo, 13. Mais uma vez, a família prontamente autorizou a doação dos órgãos”, informou o Presidente da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos (CIHDOTT) do hospital, o intensivista José Braz Cotrim.

Esta é a segunda captação realizada no hospital em menos de 72 horas. No sábado, 12, uma jovem de 27 anos teve morte encefálica após um aneurisma cerebral. Para o cirurgião cardíaco Lucas Fernandes, do Incor, duas captações seguidas, em Catanduva, em tão pouco tempo, indicam que a conscientização entre as pessoas tem aumentado.

“O mês de setembro conta com a campanha de doação, que favorece o aumento de captação, o que é muito importante. Mas o esforço tem que ser contínuo, não somente em meses pontuais. Há pacientes na lista de espera o tempo todo”, ressaltou. De acordo com a equipe de transplantes, esta é a primeira doação total no ano, no Estado.

“São raros os casos em que todos os órgãos podem ser doados e, ainda assim, a família precisa autorizar”, explicou a enfermeira Regiane Sampaio, supervisora da Organização de Procura de Órgãos do Hospital de Base, em São José do Rio Preto.

A doação de pele não é realizada no interior do Estado. A capital paulista tem um banco de peles que se sustenta e atende a demanda quando há necessidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local