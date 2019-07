Jovem Da Geração Millennials Usam Tecnologia E Sustentabilidade

Millennials é o termo pelo qual são chamados os jovens com idade entre 18 e 35 anos. Também chamadas de Geração Y, estas pessoas são extremamente “Digitais” e têm mudado a forma de consumo na sociedade, desafiando marcas a se adaptarem aos seus anseios. Essa é uma geração preocupada e engajada em causa ambientais e sociais, fazendo da Internet um local onde apresentam suas opiniões, ativismo e formas de ver o mundo.

Segundo o professor de mídia e tecnologia Tadeu Estofoli, essa geração possuem uma consciência ambiental, os millenials – principalmente os que fazem parte das classes A e B, dão preferência a aplicativos de transporte e bicicletas do que um carro próprio.

Como a economia do compartilhamento vem se mostrando muito forte, existem outras ações que são baseadas na troca, sem nenhum dinheiro envolvido. Um exemplo, uma professora de inglês pode trocar suas aulas com uma professora de Yoga. Ambas aprendem algo novo, apenas trocando e compartilhando experiências.

Além disso, os millennials compartilham muito que consomem em suas redes sociais. Seja um restaurante que visitou um cosmético ou livro são considerados uma geração workaholic e apesar disso, eles buscam um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Cada vez mais escolhem profissões que possam acrescentar algo valioso em suas vidas, além de ser mais do que uma fonte de renda, é uma fonte de aprendizado.

Outro ponto importante, é a busca por um ambiente de trabalho saudável. Por isso, existem muitas empresas – principalmente startups – em que é possível encontrar lazer no local de trabalho, com mesa de pingue pongue, sinuca, vídeo game, oportunidade de home office, etc.

A geração Y tem plena consciência do impacto negativo que o consumo excessivo da carne causa ao meio ambiente, do uso do plástico aos mares e oceanos, e de toda a forma de consumo exagerada e sem propósito. Sendo assim, o veganismo e a venda de produtos orgânicos e eco-friendly ganham destaque ao redor do mundo e passam a ser priorizadas.

Além de tudo isso, os millennials esperam das suas marcas preferidas posicionamento a respeito dos acontecimentos que os cercam. Quando as marcas conseguem identificar essa nova forma de comunicação e entender o que as novas gerações buscam, suas vendas tendem a aumentar. “Essa nova geração que está chegando é muito rápida e acompanham muito as redes sociais, eu acredito que daqui um tempo estudar para uma área especifica ficara para trás e aprender de tudo um pouco para que a tecnologia possa se entrelaçar com o humano dessa nova geração millennials” termina o professor.

Ariane Pio

Da Reportagem Local